Fußball-Kreisliga Ost

vor 44 Min.

Kreisliga Ost: DJK Langenmosen muss runter

Schoss die DJK Langenmosen mit seinem Doppelpack in die Kreisklasse: Rennertshofens Benjamin Kohler (Mitte). Archivfoto: Daniel Worsch

Plus Nach dem SV Echsheim und SC Mühlried steht in der Kreisliga Ost mit der DJK Langenmosen auch der dritte Fest-Absteiger fest. Die SpVgg Joshofen-Bergheim triumphiert in Aichach.

Nach dem SV Echsheim und SC Mühlried steht auch die DJK Langenmosen nach dem 2:2-Remis gegen den FC Rennertshofen in der Kreisliga Ost als Absteiger fest. Die SpVgg Joshofen-Bergheim gewann beim BC Aichach mit 2:1.

DJK Langenmosen – FC Rennertshofen 2:2: Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Andreas Mayr die Hausherren in Front (66.). Doch Benjamin Kohler gelang in der 75. Minute der Ausgleich. Langenmosen kämpfte auch im Anschluss verbissen um seine letzte Chance im Abstiegskampf und ging abermals durch Mayr in Front (80.). Die Freude darüber währte jedoch nicht lange, da nur 120 Sekunden später erneut Kohler zum 2:2-Endstand traf. (AZ)

SV Echsheim – BC Rinnenthal 2:1: Die bereits abgestiegene erste Mannschaft des SV Echsheim hat ins Meisterschaftsrennen eingegriffen und dem SC Griesbeckerzell den Weg zum Titel geebnet. Der BC Rinnenthal muss sich nach der unerwarteten Niederlage wohl mit dem Relegationsplatz begnügen. Die ersatzgeschwächte Heimelf verschanzte sich die kompletten 90 Minuten in der eigenen Hälfte – mit Erfolg. In der ersten Halbzeit hatten die motivierten und mit 20 Akteuren angereisten Rinnenthaler einige Abschlussmöglichkeiten. Der SVE hingegen nutzte in der 36. Minute eine seiner Kontermöglichkeiten. Marco Gödel schoss den Ball in seiner ersten Partie in der Kreisliga Ost aus 25 Meter traumhaft rechts oben in den Winkel. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff konnte Innenverteidiger Andreas Müller zum Schrecken der Gästefans einen direkten Freistoßtreffer erzielen. BCR-Torwart Manuel Ostermair rechnete nicht mit einem Einschlag am kurzen Pfosten.

In der zweiten Halbzeit wollte das Gästeteam um Daniel Söllner nochmals kontrolliert den Sieg erzwingen. Allerdings war das Echsheimer Abwehrbollwerk kaum mehr zu überwinden. Eine Gelb-Rote Karte von Bastian Baumgärtner in der 64. Minute machte das Spiel dann extrem spannend. Die Rinnenthaler konnten den überragend parierenden Torhüter Dominik Zach nur einmal überwinden – und zwar in der 81. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer. Kurz vor Ende hätte „Comebacker“ Marco Friedl noch auf 3:1 erhöhen können. Ein Rinnenthaler Verteidiger klärte jedoch auf der Linie. Schiedsrichter David Fischer beendete die hart umkämpfte Partie mit dem Schlusspfiff. Der SVE half damit den beim SC Griesbeckerzell tätigen Coaches Matthias Kefer und Simon Landes (aus Reicherstein und Echsheim) und bedankte sich bereits im Voraus für das versprochene Freibier. (sve)

