Kreisliga Ost: SV Klingsmoos gewinnt nach 0:2-Rückstand

Plus Die Mösler erzielen den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg gegen den BC Adelzhausen in der 90. Minute. SpVgg Joshofen-Bergheim trotzt dem Tabellenführer ein 0:0 ab, FC Rennertshofen geht mit 0:7 unter.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat sich in der Kreisliga Ost ein Unentschieden gegen Tabellenführer BC Aichach erkämpft. Der SV Klingsmoos drehte gegen den BC Adelzhausen einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Erfolg.