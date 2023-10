Kreisliga Ost: Verdienter Zähler für den FC Rennertshofen

Plus In der Kreisliga Ost erkämpft sich der FC Rennertshofen daheim gegen den FC Affing ein 1:1-Remis. Während die SpVgg Joshofen-Bergheim ihre schwarze Serie beendet, unterliegt der SV Klingsmoos deutlich.

Böse unter die Räder kam in der Kreisliga Ost der SV Klingsmoos beim BC Rinnenthal. Dagegen konnte die SpVgg Joshofen-Bergheim ihre Sieglos-Serie in Adelzhausen beenden.

In der zweiten Hälfte dominierten zwar die spielerisch guten Gäste das Geschehen, ohne jedoch nennenswerte Chancen herauszuspielen. Der FC Rennertshofen verlagerte sich aufs Kontern. Nach 70 Minuten konnte FCR-Co-Trainer David Pickhard nicht mehr weiterspielen, sodass die Entlastung nach vorne immer weniger wurde. Mit großem kämpferischen Einsatz konnten die Einheimischen die Gäste weitgehend vom Strafraum fernhalten und damit das verdiente Unentschieden über die Zeit bringen. (hase)