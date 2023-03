Kreisligist SV Echsheim gelingt der Befreiungsschlag

Plus Das Tabellenschlusslicht der Kreisliga Ost, SV Echsheim, besiegt den BC Aichach souverän mit 4:0. SpVgg Joshofen-Bergheim und FC Rennertshofen verlieren auswärts.

SV Echsheim – BC Aichach 4:0 Ein Abtasten beider Teams führte in den frühen Minuten zu einem Mittelfeldduell. Doch die Heimmannschaft wollte vor ihren 95 Zuschauern den Sieg spürbar mehr als die Gäste. So kam es in der 25. Minute durch einen tollen Kopfball von Andreas Müller zum 1:0. Nur wenige Minuten später waren die Echsheim wieder vor dem gegnerischen Kasten und schlugen erneut zu. Torschütze diesmal: Luca Schreier . Doch damit nicht genug: Bernd Brugger stellte mit einem verwandelten Freistoß aus 30 Metern den 3:0-Pausenstand her. Auch nach dem Wiederbeginn war Echsheim das überlegene Team und erspielte sich weiter Chance um Chance. Eine davon konnte durch Spielertrainer Marco Friedl in der 62. Minute genutzt werden. Dadurch war der Deckel endgültig drauf. (sve)

SC Griesbeckerzell – FC Rennertshofen 4:0

Der Tabellenführer war nicht zu stoppen. Beim 4:0-Heimerfolg gegen den FC Rennertshofen sammelten die Zeller ihren zehnten Sieg in Folge. Nach 27 Minuten brachte Kapitän Simon Reiner die Heimmannschaft in Führung. Nachdem er selbst den Ball eroberte, zog er ab und die Kugel landete unhaltbar im Winkel. Kurze Zeit später kombinierte sich der SC gut nach vorne, Torjäger Sebastian Kinzel legte den Ball gekonnt auf seinen Mitspieler Nico Ertl ab. Der tauchte allein vor dem Torwart auf und erhöhte auf 2:0. Nach 71 Minuten machte Kinzel selbst den Deckel drauf. Fünf Minuten vor Schluss legte Marius Kefer sogar noch das 4:0 nach. „Über 90 Minuten gesehen geht das Ergebnis auch in der Höhe völlig in Ordnung. Vor allem mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden“, so Zells Spielertrainer Matthias Kefer.

DJK Langenmosen – TSV Friedberg 1:4 Die DJK Langenmosen empfing den Tabellenvierten TSV Friedberg . Im Hinspiel hatte man auswärts ein 1:1 erreicht. Nach der knappen 0:1–Pleite in Aichach gab es die nächste Niederlage und die DJK steckt mehr denn je im Abstiegskampf. Selbst eine frühe Führung durch Stefan Stöckl (6.) half da nichts. In den zweiten 45 Minuten lief praktisch alles gegen den Gastgeber. Sebastian Kempf traf zweimal (56. und 90.), einmal Jonas Niemi (61.). Zudem unterlief Langenmosen ein unglückliches Eigentor (71.). (nym)