Fußball-Kreisliga Ost

vor 34 Min.

Jonas Zeller freut sich bei der SpVgg über Alternativen im Angriff

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim empfängt zum Auftakt ins neue Jahr den TSV Pöttmes. Welches Ziel der Trainer für die Restsaison ausgibt.

Von Benjamin Sigmund

Spannung verspricht der Kampf um den Aufstieg in der Kreisliga Ost. Die Spitze ist eng beisammen, die Abstände sind gering. Als Tabellensechster in Lauerstellung befindet sich die SpVgg Joshofen-Bergheim, die lediglich vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang hat.

Die Chancen auf einen Aufstieg erachtet Spielertrainer Jonas Zeller dennoch als gering. „Wir sind nicht in der Position, den Aufstieg unbedingt als Ziel ausrufen zu müssen“, sagt der 28-Jährige. „Es gibt Mannschaften in der Liga, die finanziell besser aufgestellt sind als wir und eine größere Kadertiefe haben.“ Für die SpVgg sei es von Bedeutung, nach und nach den ein oder anderen Jugendspieler zu integrieren. Dennoch, so Zeller weiter, „wollen wir so lange wie möglich oben mitspielen und schauen, was geht.“ Der SpVgg ist dabei durchaus etwas zuzutrauen. Trotz zahlreicher Ausfälle spielte sie eine solide Hinserie, verfügt mit gerade einmal 14 Gegentoren über die mit Abstand beste Defensive der Liga. Die Torausbeute (26) ließ allerdings auch personalbedingt zu wünschen übrig.

