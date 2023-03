4:2 beim SV Mering: Der FC Ehekirchen macht es schon wieder

Plus Fußball-Landesligist FC Ehekirchen trifft beim 4:2-Erfolg gegen den SV Mering erneut in der Nachspielzeit.

Sie haben es schon wieder getan, die Landeslila-Kicker des FC Ehekirchen. Zwei Wochen nach dem späten 1:0-Erfolg beim SC Oberweikertshofen, als Torjäger Christoph Hollinger in der 92. Minute den Siegtreffer erzielte, ließen sich die Schützlinge des Trainergespanns Michael Panknin/Simon Schröttle beim Gastspiel gegen den SV Mering sogar noch etwas mehr Zeit. Als Eugen Belousow in der 95. Minute beim Stand von 2:2 im Strafraum gefoult wurde, zeigte der Unparteiische auf den ominösen Punkt. Schröttle behielt die Nerven und verwandelte zum 3:2. Knapp eine Minute später ließ dann auch noch Matthias Rutkowski den 4:2-Endstand folgen.