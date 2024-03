NR-Fußballcheck: Auf die Defensive ist in Münster Verlass

Plus Die SG Münster/Holzheim hat nur acht Gegentore kassiert und führt die Kreisklasse Neuburg an. Doch die Verfolger sind dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.

Große Spannung verspricht das Aufstiegsrennen in der Kreisklasse Neuburg. Als Tabellenführer in die Restsaison geht die SG Münster/Holzheim.