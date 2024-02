Trainerwechsel bei der TSG Untermaxfeld

Plus Daniel Eisenhofer hört bei der TSG Untermaxfeld mit sofortiger Wirkung auf. Ursprünglich wollte sich der Verein erst im Sommer trennen. Wer neuer Trainer wird und was die Beteiligten sagen.

Fußball-Kreisklassist TSG Untermaxfeld nimmt die Restsaison mit einem neuen Trainer in Angriff. Markus Kleber rückt vom Co- zum Chefcoach auf, Daniel Eisenhofer verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

Ursprünglich war der Wechsel erst für kommende Saison geplant, wie Abteilungsleiter Manuel Veitinger sagt. „Daniel ist mittlerweile fünf Jahre bei uns. Das ist eine lange Zeit, manche Spieler kennen nur ihn als Trainer.“ Daher wollte der Verein einen „neuen Impuls“ setzen, „sportliche oder persönliche“ Gründe hätten keine Rolle gespielt.