TSV-Vorsitzender Udo Kotzur: „Es wird schwieriger, Mitglieder zu halten“

Plus Interview Der Vorsitzende des TSV Neuburg, Udo Kotzur, zieht Bilanz. Er spricht über Austritte, Probleme bei der Umsetzung der 2G-plus-Regeln, Absagen und die Pläne des Vereins. Außerdem verrät er, warum er 2022 nach 18 Jahren im Amt aufhört.

Udo Kotzur, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an das zurückliegende Sportjahr denken?