1:0 in Oberweikertshofen: FC Ehekirchen zeigt Geduld und starke Nerven

Landesligist FC Ehekirchen siegt spät beim SC Oberweikertshofen mit 1:0.

In der Landesliga-Partie zwischen dem SC Oberweikertshofen und FC Ehekirchen lief bereits die Nachspielzeit, als die Gäste einen letzten Konter in Richtung des SCO-Gehäuses fuhren. Nach einem Zuspiel von Kapitän Matthias Rutkowski auf Julian Hollinger setzte sich Letzterer gegen einen gegnerischen Akteur durch und flankte das Spielgerät scharf vor den Oberweikertshofener Kasten. Ob es letztlich „brüderliche Intuition“ war oder nicht – geschenkt! Auf alle Fälle reagierte Christoph Hollinger am schnellsten und sorgte nicht nur für den kaum noch möglich gehaltenen 1:0-Siegtreffer des FCE (90.+2), sondern zugleich auch für einen Auftakt nach Maß ins Punktspiel-Jahr 2023.

Auch wenn das erlösende Tor überaus spät fiel – verdient war es unter dem Strich allemal! Bereits zuvor hatten die Gäste zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt verstreichen lassen – unter anderem sogar einen Foulelfmeter des ansonsten so sicheren Schützen Michael Panknin, der an SCO-Keeper Adrian Wolf gescheitert war (49.). Bei der Entstehung war Pascal Schittler im Anschluss an eine Flanke im gegnerischen Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht worden.

Ehekirchen hat bereits im ersten Abschnitt gute Chancen

Aber auch schon in Durchgang eins hätte der FCE durchaus den einen oder anderen Treffer erzielen können. Erst wurde ein Versuch von Matthias Rutkowski mit der Hacke gerade noch zur Ecke geklärt (7.). Dann zischte ein Kopfball von Michael Belousow nach einer Bösl-Flanke knapp drüber (12.). Doch damit nicht genug. Auch Pascal Schittler (35.), Michael Panknin (36.) und erneut Michael Belousow (43.) hatten einen Torerfolg auf dem „Schlappen“, zielten jedoch zu ungenau.

Und die Hausherren? Auch diese bewiesen durchaus, warum sie auf einem guten Mittelfeldplatz in der Landesliga Südwest überwinterten. Gerade bei schnellen Gegenstößen wurde es des Öfteren vor Simon Lenk gefährlich. Doch der Ehekirchener Torhüter ließ sich nicht bezwingen.

Nach Wiederbeginn drängte die Panknin/Schröttle-Truppe auf den erlösenden Führungstreffer, der allerdings trotz weiterhin erstklassiger Möglichkeiten zunächst nicht fallen wollte. Erst mit der letzten Aktion in dieser Begegnung schlug der FCE durch Christoph Hollinger dann schließlich doch noch zu. (mb/nr)

FC Ehekirchen: Lenk, Chr. Hollinger, Panknin, M. Rutkowski, Bösl, Schittler (67. Seitle), J. Hollinger (90.+4 Labus), S. Schröttle, Schaller (52. M. Schmidt), E. Belousow, M. Belousow. – Tor: 0:1 Chr. Hollinger (90.+2). – Schiedsrichter: Felix Brandstätter. – Zuschauer: 230.