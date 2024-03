Favoritensiege in der A-Klasse Neuburg

Plus Der SV Weichering, der SV Straß und der BSV Neuburg gewinnen souverän. Der VfR Neuburg II muss in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen.

Der SV Wagenhofen ist nach der 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen den SV Bertoldsheim in der A-Klasse Neuburg vom zweiten auf den fünften Platz abgerutscht, weil alle drei Verfolger ihre Partien gewannen.