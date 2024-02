Marc Ziegler von der TG Königsmoos krönt sich zum Europameister

Plus Der 16-jährige Stockschütze der TG Königsmoos gewinnt mit Deutschland den Mannschaftstitel auf Eis. Warum die Vorbereitung auf das Turnier schwierig war und welches Ziel er für die Zukunft hat.

Für Marc Ziegler ist in der vergangenen Woche ein Traum in Erfüllung gegangen. Der 16-Jährige kann sich nun Jugend-Europameister im Stockschießen nennen.

Der Weg zum Titel, erklärt der Stengelheimer, war jedoch alles andere als einfach. Und begann bereits weit vor dem Turnier. So habe er im voraus mit seinem Heimatverein TG Königsmoos an der deutschen Meisterschaft teilgenommen. Dort habe ihn ein Nationaltrainer zum Qualifikationslehrgang für die Nationalmannschaft eingeladen. Unter acht Teilnehmern setzte sich der 16-Jährige durch und wurde Teil des vierköpfigen Nationalteams.