Das sind die Pläne für einen Supermarkt in Weichering

Seit Mai 2023 gibt es in Weichering keine Möglichkeit mehr, Lebensmittel einzukaufen. Die Gemeinde will nun einen eigenen Laden bauen.

Plus Statt des bisherigen Dorfladens könnte es in einigen Jahren ein Geschäftsgebäude in Weichering geben, das gleich mehrere Lücken schließt. Interessenten gibt es bereits.

Von Claudia Stegmann

Der letzte Versuch, zumindest einen Bäckerwagen nach Weichering zu holen, hat sich vor Kurzem in Luft aufgelöst. Seit der kleine Lebensmittelladen in Weichering geschlossen hat, steht der 1700-Einwohner-Orte ohne Nahversorgung da. Daran würde sich wohl auch nichts ändern, wenn die Gemeinde nicht selbst aktiv wird. Denn unter 5000 Einwohner ist ein Standort für eine Supermarktkette nicht interessant. Bürgermeister Thomas Mack hat die Sache deshalb selbst in die Hand genommen und plant, dass die Gemeinde selbst einen entsprechenden Laden baut. Das Ziel: In drei Jahren soll er stehen und in Betrieb gehen.

Geplant ist, ein Gebäude an der Neuburger Straße zu errichten, gleich neben der Sparkasse. Auf dem gemeindeeigenen Grundstück könnte nicht nur ein kleiner Laden, sondern auch Platz für einen Friseur, einen Zahnarzt, einen Physiotherapeuten, Wohnungen - und gegebenenfalls auch für die Sparkasse entstehen. Das Bankgebäude ist nämlich sanierungsbedürftig, der Aufwand könnte jedoch aufgrund der Kubatur unverhältnismäßig hoch sein. Deshalb steht die Überlegung im Raum, dass die Sparkasse die Chance nutzt und für weniger Geld und weniger Aufwand in neue Räume gleich nebenan zieht.

