Fahrradfahrer schlägt Motorradfahrer

Auf einer Landstraße zwischen Weichering und Ingolstadt kam es am Montagnachmittag zu einer Attacke auf einen Motorradfahrer. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Montagnachmittag ist ein 54-jähriger Mann aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Motorrad auf der Landstraße zwischen Weichering und Ingolstadt gefahren, als er auf der Höhe des Zwischenwerks Rosenschwaig eine Gruppe von Fahrradfahrern überholte. Nach dem Überholvorgang musste der Motorradfahrer sein Motorrad aufgrund eines Durchfahrtsverbots wenden und fuhr danach der Radfahrergruppe entgegen. Als er sich mit einem Radfahrer samt Kinderanhänger auf gleicher Höhe befand, zog der Radler nach links und schlug dem vorbeifahrenden 54-Jährigen gezielt mit der flachen Hand gegen den Helm. Durch die Attacke wurde die Verriegelung am Visier des Helms beschädigt, der Motorradfahrer erlitt leichte Schmerzen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Selbige werden gebeten, sich unter der Tel. 08431/67110 mit der PI Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)