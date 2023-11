Weichering

Gesperrter Bahnübergang Weichering: Bahn organisiert Sicherheitsposten

Am gesperrten Bahnübergang am Wasserwerk gibt es keinen Hinweis auf einen bemannten Übergang an der Ladestraße.

Plus Einer der beiden gesperrten Bahnübergänge kann wieder genutzt werden. Feuerwehreinsatz am Sonntag hat gezeigt, dass sich im Notfall die Schranken öffnen.

Für die beiden geschlossenen Bahnübergänge in Weichering gibt es eine Übergangslösung. An der Schreinerbrücke hat die Deutsche Bahn am Montag einen Sicherheitsmann postiert. Wie die Bahn auf Nachfrage der NR mitteilt, sei der Übergang "bis auf Weiteres" bis zur Instandsetzung der kaputten Technik personell besetzt. An einer Wiederherstellung der Sprechverbindungen arbeite die Bahn "weiter mit Hochdruck, einen Termin können wir aber noch nicht nennen". Bislang hätten die erforderlichen Ersatzteile nicht beschaffen werden können.

Wie berichtet, wurden die Bahnübergänge am Wasserwerk und an der Ladestraße ohne Ankündigung von heute auf morgen geschlossen, weil die Technik versagt hatte, mit der die Schranken geöffnet werden. Die Gemeinde hatte sich schon vergangene Woche über die mangelhafte Kommunikation der Deutschen Bahn beklagt. Und offenbar ist sie seitdem nicht besser geworden. Der Sicherheitsposten stand am Montag am Bahnübergang an der Ladestraße, ohne dass die Gemeinde darüber informiert worden war.

