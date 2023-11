Weichering

18:00 Uhr

Gleisübergänge geschlossen: Wenn die Bahn den Heimweg versperrt

Plus In Weichering hat die Bahn von heute auf morgen zwei Bahnübergänge gesperrt. Landwirte sind von ihren Flächen abgeschnitten, Bernd Kammerbauer von seinem Zuhause.

Von Claudia Stegmann

Bernd Kammerbauer ist es gewöhnt, zu warten. Wenn er zu seinem Haus will, das außerhalb von Weichering auf einem Aussiedlerhof steht, dann muss es die Bahngleise überqueren. Und die sind durch eine Schrankenanlage gesichert, die ihre besten Tage schon lange hinter sich hat. Damit sich der Schlagbaum hebt, müssen Passanten über eine altertümliche Meldeanlage einen Mitarbeiter am Bahnhof Weichering kontaktieren, der dann die Schranke öffnet – doch das kann dauern. In seinem Fall waren es schon mal 28 Minuten. Doch seit Dienstag hat das Warten ein Ende, allerdings ein unerfreuliches. Der Bahnübergang am Wasserwerk sowie ein zweiter an der Ladestraße wurden von einem Tag auf den anderen ohne Vorwarnung geschlossen. Und zwar dauerhaft. Bernd Kammerbauer ist seitdem von Weichering abgeschnitten – und ratlos obendrein.

Bernd Kammerbauer ist nicht der Einzige, der im wahrsten Sinne des Wortes jetzt vor verschlossenen Türen steht. Landwirte kommen nicht mehr auf ihre Felder, Waldbesitzer nicht mehr zu ihrem Holz. Auch Rettungsdienste können den direkten Weg zum Schornreuther Hof oder zum dort gelegenen Forstrettungspunkt nicht mehr ansteuern. Ende im Gelände ist auch für die Müllabfuhr, den Paketdienst, die Post oder für Pferdetransporter zu den dortigen Ställen. Um jetzt auf die andere Seite der Bahngleise zu kommen, müssen Autofahrer einen Umweg über Maxweiler nehmen, der auf offiziellen Wegen exakt 7,3 Kilometer lang ist, hat Kammerbauer ausgerechnet. Im Notfall ist das eine Strecke, auf der beispielsweise die Feuerwehr wertvolle Zeit verliert.

