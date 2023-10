Zeugen gesucht: Autofahrer drängt Motorradfahrer auf B16 zur Seite ab

Ein Autofahrer soll trotz schlechter Sichtverhältnisse auf der B16 bei Neuburg überholt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zusammenhang mit einem gefährlichen Überholmanöver hat am 14. Oktober eine 49-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg Anzeige bei der Polizei erstattet. Das geht aus einem Pressebericht hervor. Der Vorfall selbst ereignete sich bereits am 5. Oktober auf der B 16 bei Weichering. Die 49-Jährige war dort gegen 6.24 Uhr in einer Fahrzeugkolonne von Lichtenau in Richtung Neuburg unterwegs.

Zu dieser Zeit herrschten aufgrund des Nebels eingeschränkte Sichtverhältnisse. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt überholte Zeugenangaben zufolge trotz Gegenverkehrs die 49-Jährige und zwei weitere vor ihr fahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz darauf überholte der 59-Jährige erneut einen Tanklastzug.

Autofahrer startet riskantes Überholmanöver auf B16 bei Neuburg

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine Polizeistreife den 59-Jährigen am 16. Oktober mit seinem Fahrzeug auf der B 16 feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dieser gab an, sich nicht an den Vorfall erinnern zu können. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 59-Jährigen und sucht Zeugen des Vorfalls. Der Motorradfahrer und der Fahrer des Tankzuges wären dabei wichtige Zeugen. Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)