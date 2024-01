Ingolstadt

vor 18 Min.

Im Westpark Ingolstadt hören Händler auf und neue kommen

Das Einkaufszentrum Westpark in Ingoldstadt entwickelt sich stetig weiter.

Plus Einige Mieter verlassen den Westpark, einige wollen neu im Ingolstädter Einkaufszentrum eröffnen. Ein kleiner Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Von Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Der mächtige Weihnachtsbaum auf der Plaza im Westpark ist abgebaut, genauso die kleine Eisenbahn, auf der Kinder ihre Runden ziehen konnten. Nicht nur die Weihnachtsdeko ist inzwischen verschwunden, sondern auch das Weihnachtsgeschäft im Westpark ist längst vorbei. Stattdessen sind jetzt am nördlichen Ende - genauso wie überall auf den Gängen des Einkaufszentrums - Bahnen für die "Minigolf-Challenge" aufgebaut, die noch bis zum 13. Januar dauert. Danach findet auf der großen Fläche am 21. Januar die Hochzeitsmesse statt.

Camp David hat im Oktober 2023 eine Filiale im Westpark in Ingolstadt eröffnet. Foto: Luzia Grasser

Ein großes Räumen und Umbauen gibt es aber nicht nur auf der Plaza im Westpark. Auch bei den Geschäften hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan - und in den kommenden Wochen stehen weitere Veränderungen an. "Mietflächen sind nicht statisch. Dazu gehören Neueröffnungen, Umbauten und Umzüge sowie Schließungen", heißt es dazu von der Pressestelle des Westparks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen