Unfall in Zuchering: Frau wird in Auto eingeschlossen und verletzt

In Zuchering sind zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verletzt und musste ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in einem Kreuzungsbereich der Oberstimmer Straße in Zuchering wurde eine Frau in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und verletzt. So berichtet es die Berufsfeuerwehr. Was ist passiert?

Wie die 66-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen angab, sei sie von der Sonne geblendet worden, als sie am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Oberstimmer Straße in Richtung B 16 fuhr und sei deshalb auf die Gegenfahrbahn gekommen. Kurz vor der Einmündung zur Sankt-Blasius-Straße stieß sie mit einem entgegenkommenden 69-Jährigen Autofahrer aus Ingolstadt, der von der Sankt-Blasius-Straße nach rechts in die Oberstimmer Straße eingebogen war, zusammen.

Frau aus Kreis Neuburg-Schrobenhausen stieß frontal gegen Baum

Nach der Kollision, beide Fahrzeuge stießen jeweils mit der linken Front zusammen, kam die 66-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Baum und noch mit der rechten Seite gegen das Heck eines in der dortigen Hofeinfahrt geparkten Autos. Die 66-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Ingolstädter Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von mehr 10.000 Euro, teilt die Polizei mit. Sowohl das Auto der 66-Jährigen als auch das Fahrzeug des 69-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Zuchering und die Berufsfeuerwehr Ingolstadt übernahmen die Verkehrsmaßnahmen, da die Oberstimmer Straße für circa eine Stunde gesperrt werden musste. (AZ)