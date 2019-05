10:58 Uhr

40000 Euro Unfallschaden: Vorfahrt missachtet

In Maihingen übersieht eine 57-Jährige eine andere Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wird die 54-Jährige verletzt.

Eine 54 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall am Samstag in Maihingen leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr eine 57-Jährige gegen 13.30 Uhr auf der Josef-Haas-Straße in Richtung Norden und wollte dann rechts in die Hauptstraße einbiegen. Von links kam die 54-Jährige, die Vorfahrt hatte. Die 57-Jährige übersah die Frau und ihren Wagen, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von rund 40000 Euro, so die Polizei weiter. (pm)

