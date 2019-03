415 Diebstähle im Ries

Plus Die Zahl der Straftaten in der Region ist 2018 gestiegen, besonders die der gefährlichen Körperverletzungen. Warum Polizeichef Walter Beck dennoch sagt: Im Ries ist es sehr sicher.

Im Ries sind im vergangenen Jahr wieder mehr Straftaten verübt worden. War die Zahl 2017 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gesunken, so stieg sie 2018 um sieben Prozent auf insgesamt 1437. Der Großteil der Straftaten wurde im Stadtgebiet Nördlingen verübt, rund ein Drittel waren Diebstähle. Auffällig ist die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen, bei denen das Opfer mit einem Gegenstand oder von mehreren Tätern attackiert wurde. Sie stieg von 33 im Jahr 2017 auf 61. In 80 Prozent der Fälle, so Polizeichef Walter Beck, spiele der Alkoholkonsum eine wesentliche Rolle. Die Aggressivität habe insgesamt zugenommen, sagt er. Kämen die Kollegen zum Einsatz, dann sei die Situation meist bereits sehr emotional. Dennoch betont Beck: „Im Ries ist es sehr sicher.“ Vergleiche man die Kriminalitätsbelastung in der Region mit der anderer in Bayern, liege das Ries deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Zurückgegangen ist die Zahl der Sittlichkeitsdelikte. So wurde im vergangenen Jahr kein Exhibitionist im Ries angezeigt. Drei Fälle von Vergewaltigung beziehungsweise sexueller Nötigung bearbeiteten die Beamten, in allen drei Fällen kannten sich Opfer und Täter vor der Tat. Die Statistik der Polizei Nördlingen weist zudem fünf Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern auf, neun waren es 2017. Alle diese Taten hätten sich im virtuellen Raum abgespielt, sagt Beck auf Nachfrage unserer Zeitung. Nicht aufgeführt ist in der Statistik ein Fall von Totschlag oder Mord. Der Polizeichef sagt, dass die Kripo Dillingen im Fall der im vergangenen Jahr in Birkhausen getöteten Landwirtin weiter ermittle.

415 Diebstähle führt die Statistik für 2018 auf, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei handelt es sich 87 Mal um den Diebstahl eines Fahrrades. Zwar sei ein örtlicher Schwerpunkt nicht feststellbar, doch die meisten Räder wurden im Stadtgebiet von Nördlingen gestohlen. Beck sagt, dass es für die Ermittlungen wichtig sei, dass seine Kollegen eine Rahmennummer und eine genaue Beschreibung des Fahrrades erhielten. Als erfreulich bezeichnet er den anhaltenden Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen auf zwölf im vergangenen Jahr.

Nahezu jeden Tag wird eine neue Betrugsidee geboren

Zwar ging auch die Zahl der Betrugsfälle im Ries von 130 auf 100 zurück. Doch, so Beck in seinem Bericht: „Die Palette des Betrugs ist vielfältig und nahezu jeden Tag wird eine neue „Idee geboren“. Schlaue Kriminelle setzen sich an den Computer und verursachen von Jahr zu Jahr mehr Schaden.“ Oft wurden Rieser im vergangenen Jahr angerufen und mit Drohungen oder Versprechen dazu bewegt, viel Geld zu überweisen. „Als Beispiele seien hier nur das Auftreten falscher Polizeibeamter, der Enkeltrickbetrug oder falsche Gewinnversprechen zu nennen. Oftmals sitzen die „Strippenzieher“ im Ausland“, so der Chef der Nördlinger Polizei weiter.

Erst zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass ein 64-jähriger Rieser eine hohe fünfstellige Summe teils ins Ausland überwiesen hatte und um das Geld betrogen wurde. „Die Kollegen ermitteln mit viel Engagement, aber beim Kampf gegen Kriminelle haben wir immer noch hohe rechtliche Hürden zu überwinden“, sagt Beck. „Außerdem sind solche Ermittlungen sehr aufwendig und man muss auch genügend Personal haben. Auch am letzteren klemmt es bekanntermaßen.“

Besorgt sind Beck und seine Kollegen, weil 2018 mehr Rauschgiftdelikte registriert wurden. Das hat auch folgenden Hintergrund: Eine solche Straftat wird meist dann entdeckt, wenn die Polizei jemanden kontrolliert. Doch eingesetzt werden können dafür relativ wenige Beamte, der Polizeichef: „So ist die Zahl der bekannt gewordenen 111 Straftaten schon besorgniserregend. Das Dunkelfeld wird hier ungleich größer sein.“

Leicht abgenommen haben die Vandalismusstraftaten von 121 auf 115. Zwei Taten in Oettingen hatten dabei für besonderes Aufsehen gesorgt: Jugendliche Vandalen waren an zwei Sonntagabenden im Oktober und November unterwegs gewesen. Beide Male richteten die Täter einen beachtlichen Sachschaden an. Die Polizei hat die Straftaten aufgeklärt und die Jugendlichen vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungserfolg gelang den Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen übrigens oft: Ihre Aufklärungsquote liegt bei 65 Prozent – und ist damit nicht nur besser als im Vorjahr, sondern auch etwas besser als der bayerische Durchschnitt.