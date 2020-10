10:00 Uhr

84-Jähriger begeht Unfallflucht in Nördlingen

Ein 84-Jähriger stößt mit seinem Auto gegen einen abgestellten BMW und verlässt die Unfallstelle. Die Polizei kann die Flucht schnell klären.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Raiffeisenstraße in Baldingen ist am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ein VW Golf beim Rangieren in eine Parkbucht gegen einen abgestellten BMW gestoßen. Wie die Polizei berichtet, verließ der 84-jährige VW-Fahrer die Unfallstelle anschließend und begab sich in ein angrenzendes Gebäude, obwohl er noch von einer Zeugin auf die Situation angesprochen wurde. Die Unfallflucht konnte schnell geklärt werden. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro und am geparkten Auto ein Schaden von etwa 6000 Euro. RN

