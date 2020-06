06:00 Uhr

Abitur ohne Paula: Schüler gedenken ihrer verstorbenen Klassenkameradin

Plus Vor zwei Jahren stirbt eine 15-Jährige aus Wassertrüdingen. Nun schreiben ihre Mitschüler am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium Abschlussprüfungen - und erinnern mit einer rührenden Idee an das Mädchen.

Von Verena Mörzl

Ein Pult und ein Tisch stehen neben den Abiturienten. Paula Reichenbach säße auch in diesem Raum, würde die Abschlussprüfungen schreiben und sich mit den Mädels und Jungs aus dem Jahrgang am Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium wenige Wochen später über das bestandene Abitur freuen. Vielleicht Jura studieren, vielleicht davor noch einmal nach Frankreich reisen oder dann eben danach. Die Zukunft stünde ihr offen. Aber Paulas Stuhl bleibt leer. Auf dem Tisch steht ein Rahmen mit einem Foto von ihr aus einem Amsterdam-Urlaub, gelehnt an eine Blumenvase.

Paula Reichenbach ist 14 Jahre jung und in der neunten Klasse, als im Februar 2017 das seltene Nebennierenrindenkarzinom diagnostiziert wird. Ein bösartiger Tumor, der größer als zwei gefaltete Hände ist. „Woher das kam, wissen wir bis heute nicht“, erzählt ihre Mutter Yvonne Reichenbach. Sie und ihr Mann Jochen sind Heilerziehungspfleger, die beiden Geschwister Hannah und Jakob besuchen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls das AEG. Die Familie führt ein zufriedenes Leben in ihrem Häuschen in Wassertrüdingen.

Noch im März 2017 wird Paula als gesund entlassen

Von heute auf morgen verändert sich Paulas Gesicht, die Familie vermutet Probleme mit der Schilddrüse, aber nicht, dass sich ein Tumor „still und heimlich“ ausbreitet. Im Februar 2017 wird ihnen im Augsburger Zentralklinikum gesagt, wie selten und aggressiv das bösartige Nebennierenrindenkarzinom ist. Es gibt allerdings Hoffnung: In einer OP entfernen die Ärzte den Tumor und übermitteln der Familie im März 2017 die gute Nachricht, dass Paula als gesund entlassen werden kann.

Die Nachricht freut ihr Umfeld. Eltern, Geschwister, Verwandte, Mitschüler und Lehrer. So reist sie zum Frankreichaustausch an die Côte d’Azur, tanzt beim Abschlussball des Tanzkurses. Doch Schmerzen Ende Mai verheißen nichts Gutes. Zurück im Krankenhaus beginnt die Chemotherapie, Paula verbringt ihren 15. Geburtstag in der Kinderkrebsklinik.

Die Schule überträgt den Unterricht für das Mädchen

Den Optimismus bewahrt sie sich all die Monate, hilft anderen Kindern im Krankenhaus bei Schularbeiten, bastelt mit ihnen. Sie macht bereits nach den Sommerferien 2017 eine Art Homeschooling, noch bevor der Begriff 2020 allgegenwärtig wird. Lehrer kümmern sich um die technische Ausstattung, sodass die Schülerin daheim in Wassertrüdingen den Unterricht in Oettingen mitverfolgen und vor allem ihre Klasse miterleben kann. Eine Art Kamera-Würfel überträgt in einer 360-Grad-Ansicht das Geschehen in der Oettinger Schule zu Paula auf einen Laptop. Was nicht digital zu vermitteln ist, bringen ihr Lehrer beim persönlichen Besuch bei. Auch in der Kinderkrebsklinik wird sie von Lehrern aus Augsburg unterrichtet, die sich mit den Kollegen in Oettingen regelmäßig austauschen.

Paulas Eltern sind beeindruckt von der positiven Einstellung ihrer Tochter. Selbst als die herkömmliche Chemo keine Wirkung zeigt und die Behandlung fortan mit Tabletten erfolgt. Mutter Yvonne Reichenbach sagt: „Das Abi hatte sie stets vor Augen.“ Was sie noch mit ihren Freundinnen geredet habe, wisse die Mutter natürlich nicht. Sie geht davon aus, dass ihr Teenager wahrscheinlich auch andere schlechte Phasen hat, die er nicht gegenüber den Eltern zeigt.

Die Therapie schlägt nicht an

Während Klinik-Professoren ihrer Patientin und den Eltern beibringen müssen, dass die Therapie nicht so anschlägt, wie erhofft, fragen sich die Eltern „Wie soll das ein 15-jähriges Mädchen aushalten?“, wählt Paula ihre Fächerkombination für das Abi. Für sie geht es weiter, etwas anderes scheint nicht in Frage zu kommen. Der Verein Herzenswünsche ermöglicht ihr eine Woche Paris in einem Hotel am Eiffelturm. Es fällt Schnee, die Familie kann zwar nicht auf das Wahrzeichen hoch, aber dafür die Winterlandschaft genießen, die es in Paris nur selten zu bestaunen gibt.

Von der großen Geste während der schriftlichen Abiturprüfungen im Mai 2020 ahnen die Eltern Yvonne und Jochen Reichenbach nichts, auch wenn sie an den ersten Prüfungstag denken. „Sie hätte sich sicher darüber aufgeregt, dass die Prüfungen wegen Corona verschoben worden sind“, meint Mutter Reichenbach, ein herzliches Lächeln in Gedanken an ihre Tochter folgt. AEG-Schulleiter Günther Schmalisch erzählt, dass Abiturienten ihn gebeten hätten, bei der Verabschiedungsfeier einen Platz für Paula mit einem Bild von ihr vorzusehen. Sein Vorschlag ist daraufhin, sie quasi schon bei den Prüfungen dabei sein zu lassen. Schmalisch sagt in dieser Ferienwoche, nach den schriftlichen Prüfungen und vor dem Colloquium: „Sie gehört nach wie vor zu uns und ich bin sicher, sie hat sich – wo immer sie jetzt auch ist – gefreut, dass sie dabei sein kann.“

Paulas Familie hat viel Unterstützung erfahren

Auch die Mutter ist sich nach kurzem Überlegen sicher, dass Paula der freie Tisch mit dem Foto und den Blumen gefallen hätte, denn: „Sie war ja wirklich immer dabei.“ Als die Eltern von der Geste hören, seien sie schwer beeindruckt gewesen. Von der Schule, von der Unterstützung. Sie sagt außerdem, auch in Bezug auf Freunde, Familie oder Klinik-Personal: „Ich weiß gar nicht, wie viele gute Menschen uns in dieser Zeit begegnet sind.“ Gekochtes Essen wird vorbeigebracht, Lehrer kommen auch den Geschwistern unterstützend entgegen.

Am 4. Juni 2018, also vor fast exakt zwei Jahren, stirbt Paula Reichenbach im Alter von 15 Jahren in ihrem Bett, mit vertrauten Menschen um sich, aber trotz Krankheit völlig unerwartet. Bei der Beerdigung in Wassertrüdingen verabschieden sich einige Tage später sehr viele Menschen von Paula, aus der Schule gibt es ein Kondolenzbuch. Es werden zwei Lieder aus ihrem Lieblingsfilm „Verstehen Sie die Béliers?“ gespielt.

Heute erzählt Yvonne Reichenbach, dass ihre Tochter immer präsent ist. Ihr Todestag in dieser Woche sei kein schlimmerer Tag, als der Beginn des Abis oder ihr Geburtstag. „Natürlich ist da das Datum, aber Paula fehlt immer.“ Nicht nur diese Woche.

Jedes Jahr sammeln die Freundinnen von Paula am Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen Spenden für den Verein Herzenswünsche im Allgäu.

