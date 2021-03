17.03.2021

Abteilungsleiter Bernhard Thum verstorben

Landwirtschaftsamt trauert um Mitarbeiter

Bernhard Thum war am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit eine Institution. In Utzwingen im Ries geboren, besuchte er nach der Volksschule das Gymnasium in Dillingen. Während des Krieges wurde er in Augsburg als Flakhelfer eingesetzt. Nach Kriegsende schloss sich eine zweijährige landwirtschaftliche Lehre in Klosterzimmern und Großkarolinenfeld an.

Nach dem Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan wanderte er 1953 nach Paraguay in Südamerika aus und bewirtschaftete bis zur Rückkehr 1961 einen landwirtschaftlichen Großbetrieb von Nelson Rockefeller. Die zweijährige Referendarausbildung absolvierte er am damaligen Landwirtschaftsamt Nördlingen, anschließend wurde er nach dem erfolgreich abgelegten Staatsexamen an das Landwirtschaftsamt Eichstätt versetzt.

1965 kehrte er nach Nördlingen zurück und war bis zu seiner Pensionierung 1990 in der Abteilung Förderung tätig. Für zwei Monate kehrte er nach Paraguay zurück, um dort den Aufbau einer Landwirtschaftschule zu betreuen.

Ab 1980 war er Abteilungsleiter und in den letzten Jahren auch Vertreter des Behördenleiters, außerdem war er auch Geschäftsführer des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Nördlingen. (pm)

Themen folgen