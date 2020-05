vor 59 Min.

Aggressiver Fahrer schlägt bei Nördlingen 57-Jährigem ins Gesicht

Ein Kleintransporterfahrer hält nach einem Überholmanöver an einem Kreisverkehr an. Dann steigt er aus und schlägt zu.

Am Samstagnachmittag hat der Fahrer eines Kleintransporter einem 57-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Zuvor war der Autofahrer einer Polizeimeldung zufolge auf der Ostumfahrung in Richtung Wallerstein gefahren. Auf Höhe der Abfahrt zur B466 nahm ihm der Fahrer des Kleintransporters mit Heidenheimer Kennzeichen die Vorfahrt. Nur durchstarkes Abbremsen und ein Ausweichen auf die Abbiegespur der Gegenfahrbahn konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß verhindern.

Nach diesem Ausweichmanöver überholte letzterer den Kleintransporter und fuhr auf der Nordumfahrung in Richtung Wallerstein weiter. Im Anschluss darauf überholte der Fahrer des Kleintransporters im Überholverbot den Pkw des 57-jährigen. Am Kreisverkehr Ehringen hielt der Fahrer des Kleintransporters an. Er stieg aus, begab sich zu dem Pkw des 57-jährigen, und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Außerdem bedrohte und beleidigte er ihn der Polizei zufolge. (pm)

