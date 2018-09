11.09.2018

Anton Hofreiter kommt nach Deiningen

Fraktionsvorsitzender spricht über den Klimaschutz

Nördlingen/Deiningen Die Donau-Rieser Grünen veranstalten ein Frauencafé mit lockerem Austausch mit der Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, und ihrer Landtagskandidatin, Eva Lettenbauer. Auch die Listenkandidatin zur Bezirkswahl, Maria Gramm-Goppel wird dabei sein. Beginn im Café Samocca am kommenden Donnerstag, 13. September, ist um 14 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Unter dem Titel „Weil es keinen Planeten B gibt“ bieten der Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende Dr. Anton Hofreiter und Landtagskandidatin Eva Lettenbauer am kommenden Samstag, 15. September, eine Infoveranstaltung an. Sie beginnt um 19.30 Uhr im Ristorante Donau-Ries in Deiningen. Die beiden Politiker wollen darlegen, was beim Klimaschutz zu tun ist, damit die Menschheit ihre Lebensgrundlagen auf der Erde erhalten kann. Schwerpunkte sind die Energiewende, umweltfreundliche Mobilität und Landwirtschaft. (pm)

