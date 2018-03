vor 48 Min.

B 25: Artenschutz kontra Straßenbau

Weil sich der Greifvogel im Bereich der Kreuzung nach Grosselfingen und Balgheim aufhält, sind Brücke und Unterführung vom Tisch. Wie es jetzt weitergeht.

Von Bernd Schied

Wird dem Artenschutz in Deutschland besonders beim Bau von Infrastrukturprojekten eine viel zu hohe Relevanz beigemessen? Kann es sein, dass die Wiesenweihe eine solche Bedeutung einnimmt und sogar das Staatliche Bauamt bei den Planungen zum Ausbau eines überörtlichen Verkehrsweges vor Rätsel stellt? Beim dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 25 zwischen Möttingen und Nördlingen ist das offensichtlich so. Weil sich der streng geschützte Greifvogel im Bereich der Abzweigungen nach Grosselfingen und Balgheim aufhält, ist dort nach derzeitigem Stand weder eine zunächst vorgesehene Brücke noch eine Unterführung wegen der massiven artenschutzrechtlichen Bedenken durchsetzbar.

Wie berichtet, führte dieser Umstand mittlerweile zu neuen Überlegungen beim Staatlichen Bauamt in Augsburg. Brücke und Unterführung sind derzeit vom Tisch. Vielmehr solle der Abschnitt von der Nord-Ost-Umgehung bei Nördlingen bis zum Kreuzungsbereich Grosselfingen/Balgheim in einem ersten Schritt dreispurig ausgebaut werden. Ist dieser fertig, soll es nach einem vorherigen Planfeststellungsverfahren dreispurig weiter bis auf Höhe des Möttinger Gewerbegebietes gehen. Die Kreuzung selbst bleibt weitgehend unverändert.

Im Möttinger Gemeinderat lösten die neue Pläne und vor allem die Artenschutzbelange einmal mehr Kopfschütteln aus. Seit Langem fordert das Gremium ein Gesamtkonzept des Straßenbauamtes, das neben dem 2+1-Ausbau auch die geplante Umgehung Möttingens miteinbezieht. Alles andere sei Flickwerk, heißt es. Bürgermeister Erwin Seiler, inzwischen reichlich genervt von dem Hin und Her, informierte die Gemeinderäte über ein kürzlich stattgefundenes internes Treffen der Bürgermeister aus Möttingen, Reimlingen und Nördlingen mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und Vertretern des Staatlichen Bauamtes. Sinn des Treffens sei es gewesen, alle Beteiligten auf den aktuellen Stand beim B-25-Ausbau zu bringen. Konkrete Ergebnisse habe es freilich nicht gegeben, so Seiler. Am 23. März werde im Sportheim in Grosselfingen eine weitere Zusammenkunft mit den Mitgliedern der Gemeinderäte Möttingen und Reimlingen und Vertretern des Stadtrates Nördlingen stattfinden. Dem Vernehmen nach soll es dabei auch um mögliche Alternativen zur heftig umstrittenen „Brezl-Lösung“ als Anbindung des Heuweges an die Bundesstraße gehen. Trotz der eingereichten Klagen sieht Lange durchaus Möglichkeiten, durch eine gemeinsame Anstrengung der beteiligten Kommunen und dem Staatlichen Bauamt möglicherweise noch Änderungen an der ungeliebten Brezl vorzunehmen. Mit einer Tektur der Pläne wäre dies machbar, äußerte Lange vor wenigen Wochen gegenüber unserer Zeitung.

Sowohl der Nördlinger Oberbürgermeister Hermann Faul, als auch Reimlingens Rathauschef Jürgen Leberle hätten grundsätzlich nichts dagegen. Gleichwohl sind beide durchaus realistisch, was mögliche Änderungen betrifft.

Leberle hat die zunächst angedachte Umfrage in seiner Gemeinde zur Brezl-Lösung inzwischen zurückgestellt. Er wolle erst die weiteren Gespräche zur B-25-Problematik abwarten, sagte er gestern den Rieser Nachrichten.

