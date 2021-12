Baldingen

Die beste Schreinerin in Schwaben kommt aus Baldingen

Plus Sophie Eger wird Kammersiegerin in Schwaben. Nach den Bayerischen Meisterschaften nimmt sie auch an den Deutschen Meisterschaften der Schreiner teil.

Von Helga Egetenmeier

Bei der diesjährigen Freisprechungsfeier der Schreinerinnungen Donau-Ries und Dillingen in der Alten Schranne war Sophie Eger unter den Preisträgerinnen. Sie kam beim Wettbewerb "Gute Form" mit ihrem Gesellenstück "Sitzen am Kastanienbaum" auf den 3. Platz. Im praktischen Teil der Prüfung sei sie die Beste gewesen, sagt Sophie Eger. Dies hätte ihr die Tür zur Teilnahme an den Berufsmeisterschaften geöffnet, bei denen es nur um das handwerkliche Können geht. So hat sie es mit ihrer Leidenschaft und Freude am Schreinerhandwerk fast zum Internationalen Berufswettbewerb, den "WorldSkills", geschafft.

