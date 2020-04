Corona: Rieser warten auf die Soforthilfe

Plus Gastronomen und Händler haben teilweise vor Wochen staatliche Zuschüsse beantragt – sie aber bis jetzt nicht erhalten. Das sagt die Regierung von Schwaben dazu.

Die bayerische Regierung hat Mitte März ein Programm für die Corona-Soforthilfe aufgelegt, um Unternehmen zu helfen, die pandemiebedingt in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Die Auszahlung der Soforthilfen verzögert sich jedoch, mancher Antragsteller hat noch nicht einmal eine Bestätigung über den Eingang seines Schreibens erhalten.

Der Biergarten „Alte Wagnerei“ in Deiningen reichte bereits am 18. März den Antrag für den Sofortzuschuss in Höhe von 5000 Euro bei der Regierung von Schwaben per E-Mail ein und erhielt bislang kein Geld. „Seitdem haben wir nichts mehr gehört und nicht einmal eine Bestätigungsmail erhalten. Wir wissen bis heute nicht, ob der Antrag überhaupt eingegangen ist. Es wäre langsam Zeit, dass sich da etwas tut!“, sagt der Vater der Biergartenbetreiber, Karlheinz Stippler, der bei den Büroarbeiten mithilft. Er wundert sich, dass das andere Bundesländer Medienberichten zufolge besser hinbekämen: „Man hört, dass in Berlin am Freitag der Antrag gestellt wird und am Montag das Geld da ist. Es ist nicht nachvollziehbar, dass wir in Bayern nicht einmal eine Bestätigung erhalten, dass der Antrag eingegangen ist.“ Seit März sind die Einnahmen des Gastronomiebetriebs weggebrochen. „Das ist fatal, es sind Verpflichtungen da“, sagt Stippler. Am 15. April hat er telefonisch jemanden bei der Soforthilfe-Hotline der Regierung von Schwaben erreicht. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass man ihm keine Auskunft geben könne, weil der Antrag bei einem Sachbearbeiter liege. Es könne noch bis zu einer Woche dauern, bis er eine Nachricht erhalte.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt der Leiter der Pressestelle der Regierung von Schwaben mit: „Bei uns im Haus sind zigtausend Anträge eingegangen, Stand 1. April hatten wir mehr als 26000 Anträge. Gerade in der Anfangsphase wurden wir schlichtweg überrollt. Viele Anträge wurden anfangs in Papierform eingereicht. Da war es uns nicht möglich, Eingangsbestätigungen zu versenden. Mittlerweile erfolgt die Antragsstellung nur noch digital, dabei wird eine automatisierte Eingangsbestätigung versendet. Ich kann nur appellieren: Haben Sie bitte etwas Geduld! Von Nachfragen zum Bearbeitungsstand bitten wir abzusehen, weil diese nur einen zusätzlichen Aufwand verursachen.“

In einem Drittel der Fälle ist das Geld bereits geflossen

Die Regierung von Schwaben habe bereits ein Drittel der Anträge beschieden und ausbezahlt – das entspreche auch dem bayernweiten Durchschnitt, so der Pressesprecher. Die Bearbeitungszeit betrage durchschnittlich drei Wochen. Der ein oder andere Antrag sei auch nicht vollständig, weshalb dann nachgefragt werden müsse, was wiederum Zeit koste. Bis zu einem gewissen Umfang müssten die Anträge auch geprüft werden, weil es um viel Geld gehe. Die eingerichtete Soforthilfe-Hotline bekomme täglich bis zu 1000 Anrufe. Die Hotline sei mittlerweile von 14 Mitarbeitern der IHK übernommen worden. Die Corona-Soforthilfe bilde momentan einen Schwerpunkt, zu dessen Bewältigung auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen zusammengezogen worden seien. Ministerpräsident Söder sprach am vergangenen Donnerstag von der „leisen Hoffnung“, dass die Gastronomie nach Pfingsten wieder öffnen könnte. „Dann ist es aber höchste Zeit“, meint Stippler, der grundsätzlich mit dem Krisenmanagement der bayerischen Regierung einverstanden ist.

Auf Nachfrage teilten auch die Pizzeria „Il Camino“ und das indische Restaurant „Taj Mahal“ mit, vor drei bis vier Wochen die Soforthilfe beantragt zu haben und ebenfalls noch auf das Geld zu warten. Einzelhändlern wie zum Beispiel dem Modehaus Lettenbauer geht es nicht anders. Das Restaurant Schlössle hingegen hatte Glück, es erhielt die erste Soforthilfe binnen einer Woche.

