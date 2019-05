Der Spielleiter lobt seine Vereine beinahe überschwänglich

Plus In einer Bilanz der zu Ende gehenden Runde hebt BFV-Spielleiter Wolfgang Beck das gute Miteinander hervor. Einen späteren Saisonstart wird es wohl erst in der Spielzeit 2020/21 geben.

Herr Beck, Sie haben Ihre erste komplette Fußballsaison als Spielleiter im Landkreis fast hinter sich. Macht der ehrenamtliche Job eigentlich Spaß?

Wolfgang Beck: Ich wusste ja nicht so genau, was mich erwartet. Aber da ich aus meiner Obmann-Tätigkeit schon relativ viel Kontakt zu den Vereinen hatte, fiel es mir leicht, mich sehr schnell einzuarbeiten. Mein großer Vorteil war, dass ich das System des BFV schon kannte und ich mir hier keine langen Nächte um die Ohren schlagen musste. Der Job macht riesigen Spaß, das kann ich aber nur sagen, weil die Vereine so zuvorkommend sind. Es war über die gesamte Zeit ein völlig harmonisches Miteinander, das kannte ich aus meiner Schiedsrichter-Laufbahn nicht. So darf es weitergehen.

Der gemeine Fußballinteressierte fragt sich, warum die Saison bereits Mitte Mai enden muss – und dann schon Ende Juli wieder beginnt. Die Winterpause war in dieser Saison vier Monate lang - da verlernt man ja das Fußballspielen ...

Beck: Es stimmt, dass wir zu früh fertig werden. Das liegt aber daran, dass wir uns an den Rahmenterminkalender des BFV halten. Wir enden quasi parallel zur Regionalliga Bayern, darum das frühe Ende. Richtig ist, dass die Vereine wünschen, dass es später beginnt. Wir Spielleiter müssen nun schauen, ob dieser Wunsch zu erfüllen ist. Zur Winterpause möchte ich noch anmerken, dass die Vereine gerne mal etwas Abstand zum Fußball gewinnen und deshalb hier keine Beanstandungen zu erwarten sind.

Die Fußballvereine haben, wie Sie schon sagten, ein paar Änderungswünsche an sie herangetragen, die genau diese Spielplangestaltung betreffen. Wie viel Hoffnung haben Sie, diese Wünsche in absehbarer Zeit umsetzen zu können und wohin hängt diese Umsetzung ab?

Beck: Für die Saison 2019/2020 können wir keine Änderung mehr herbeiführen. Für die darauffolgende Saison bin ich sehr optimistisch, dass wir einen späteren Beginn verwirklichen können. Ein genereller Beginn am dritten Wochenende im August ist anzustreben, dies ist auch der Wunsch der Vereine. Vorstellbar ist, dass wir unseren Spielbetrieb von der Kreisliga abkoppeln und dann ab der Kreisklasse abwärts weiter nach hinten terminieren können. Dies kann der Kreisspielleiter beim Bezirksspielausschuss genehmigen lassen. Das Problem wären dann nur Vereine, die sowohl in der Kreisliga, als auch darunter vertreten sind. Hier käme es zu einem Versatz der Spieltage. Ein Beispiel hierfür wäre der SV Holzkirchen, der ja in der Bezirks- bzw. Kreisliga am 18. Mai fertig wäre, mit der Reserve jedoch noch bis zum 3. Juni spielen müsste. Dies ist jedoch machbar, denke ich. Für unsere Sportplätze wäre es auch eine Erleichterung, wenn nicht gleich im März die volle Belastung anfallen würde.

In der neuen Saison wird sich auch in der Ligenstruktur einiges ändern, zum Beispiel wird es keine Kreisliga Reserven mehr geben, sondern eine B-Klasse Nord 2. Was ist noch geplant?

Beck: Die Einführung des Flex-Spielbetriebes ist ja schon beschlossen. Von dieser Änderung versprechen wir uns weniger Spielabsagen, was den Geldbeutel der Vereine schonen wird. Auch soll dann ein geregelter Spielbetrieb möglich sein, das heißt dass jeder Begeisterte jeden Sonntag spielen kann und nicht am Morgen von einer Absage erfahren muss. Weitgreifende Reformen wird es nicht geben, wie schon erwähnt ist die Einführung der B-Klasse Nord 2 beschlossen, in der ausschließlich die Reserven der Kreisliga Nord spielen werden. Dies war nötig, da sonst wieder nur neun Mannschaften an der Reserverunde teilgenommen hätten. Zu den Kreisligen kann ich noch mitteilen, dass wir sowohl in der Nord- als auch in der West-Staffel durch die Absteiger aus der Bezirksliga Nord gezwungen sind, mit 15 oder 16 Mannschaften zu spielen.

Die Ligenstärke wird endgültig erst nach allen Punkt- und Relegationsspielen feststehen, wobei man ja immer auch in die oberen Ligen schauen muss. Haben Sie schon einmal abgeklopft, wie die Spielklassen der Region in der neuen Saison ausschauen werden? Gibt es Vereine, die sich zurückziehen oder einer Spielgemeinschaft anschließen?

Beck: Es wird zum Rückzug der SpVgg Daiting kommen. Die verbleibenden Spieler schließen sich vermutlich dem FSV Buchdorf an. Weitere Rückzüge sind mir bisher nicht bekannt, wobei hinter vorgehaltener Hand schon von einigen „Fusionen“ gesprochen wird. Diese sollen jedoch erst zur Saison 2020/2021 erfolgen. Die Mannschaftsstärke wird sich in den kommenden Jahren stark nach unten verändern, das ist uns Spielleitern bewusst. Ein Gegensteuern ist im Moment leider nicht möglich, der demografische Wandel zeigt seine Auswirkungen. Wie bereits schon erwähnt, werden wir in den beiden Kreisligen vermutlich mit 15 Mannschaften spielen, die Kreisklassen werden jeweils 14 Mannschaften bilden, ebenso die A-Klassen. Bei den B-Klassen sind wir noch am Tüfteln, es wird aber vermutlich nur für 13er- Ligen reichen.

Was halten Sie persönlich vom neuen „Flex-Modell“, das in den unteren Klassen Spiele nach dem Modus 9 gegen 9 ermöglicht?

Beck: Ich persönlich halte es für eine gute Idee, wenn sie fair eingesetzt wird. Man sollte jedem Spieler die Möglichkeit geben, dass er Fußball spielen kann, zur Not eben mit 9 gegen 9. Wenn ich jedoch die zurückliegenden Spielabsagen betrachte, dann wäre in den meisten Fällen ein 9 gegen 9 auch nicht möglich gewesen. Das Problem liegt an der Einstellung der einzelnen Spieler. Fußball ist nicht mehr die schönste Nebensache der Welt, es hat sich den anderen Hobbys angenähert. Man verzichtet mal auf ein Spiel, weil ein Besuch beim Eishockey oder in einer Weltstadt wichtiger ist. Das wäre vor 15 Jahren in dieser Form nicht vorgekommen, da hat man sogar Hochzeiten wegen des Fußballs verschoben. Diese „Verrücktheit“ fehlt im Moment etwas, bei allen Beteiligten.

Nach so viel Zukunftsmusik müssen wir auch noch einen Blick in die noch laufende Runde werfen. Längere Relegationsrunden sollen am Saisonende vermieden werden, aber ausgerechnet in den untersten Klassen, den B-Klassen, muss ein Team unter Umständen drei Spiele bis zum Aufstieg gewinnen ...

Beck: Vollkommen richtig, das kann nicht das Ziel einer Relegation sein, dass man drei Spiele gewinnen muss. Ich bin guter Hoffnung, dass wir in Zukunft wieder zu einem Modus mit einem Entscheidungsspiel kommen können, das macht die Sache für die Zuschauer auch interessanter. Von der Belastung der Spieler ganz zu schweigen, die nach einer kräftezehrenden Saison noch drei Mal Höchstleistung bringen sollen. Dies ist nicht in meinem Sinne, das will ich zwingend geändert haben. Ich hoffe hier auf die Zustimmung meiner Spielleiterkollegen.

Waren Sie mit der Saison insgesamt zufrieden, was Sportgerichtsbarkeit, Schiedsrichterleistungen und Vereinsdisziplin angeht?

Beck: Wenn ich jetzt mit „Ja“ antworte, dann stimmt dies zwar, aber es geht der Ansporn an die Vereine verloren, sich weiterhin zu verbessern (lacht). Im Großen und Ganzen können wir auf eine ruhige Saison zurückblicken. Die Zahl der Spielabbrüche hat uns im Herbst etwas irritiert, aber zum Ende hin konnten wir Besserung erkennen. Die Anzahl an Fällen für das Sportgericht bleibt im normalen Rahmen, da werden wir immer gewisse Schwankung haben, das beunruhigt uns nicht. Von den Schiedsrichterleistungen bin ich positiv überrascht. Hier ist eine ständige Steigerung festzustellen, wobei Ausnahmen ja die Regel bestätigen. Es kann jedoch klar festgestellt werden, dass fast alle Vereine mit den gezeigten Leistungen zufrieden, wenn nicht sogar sehr zufrieden waren. Die Vereinsdisziplin muss ich hervorheben. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist es mit allen Vereinen ein tolles Miteinander, hier hilft jeder jedem und man ist zu Spielverlegungen ohne Wenn und Aber bereit. Dies ist in anderen Gebieten nicht der Fall. Bei Debatten waren die Vereinsvertreter immer sachlich und es konnte mit einem Ergebnis auseinander gegangen werden. Dies ist auch mein Wunsch für die neue Saison.