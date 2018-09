vor 41 Min.

Falsche Polizisten erkundigen sich nach Goldschmuck

Betrüger wollen in Wallerstein und den Ortsteilen Beute machen. Die Rieser reagieren richtig.

Angebliche Polizisten haben am Dienstagabend Rieser am Telefon belästigt. Gleich sieben skurrile Anrufe zählte die Polizeiinspektion Nördlingen im Bereich von Wallerstein und den Ortsteilen in einer knappen Dreiviertelstunde. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen wurde wieder versucht, Menschen in die Irre zu führen. In einem Fall meldete sich ein vermeintlicher „Kommissar Schwarz“ und fragte bei einer Rentnerin nach Goldschmuck und Golduhren. In allen Fällen wurde richtig gehandelt und das Gespräch beendet. Wie bereits berichtet, steht die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 für Rückfragen, jederzeit zur Verfügung. (pm)

