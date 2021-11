Fremdingen

Gegen den Trend: In Fremdingen hat eine Metzgerei eröffnet

Die Zahl der Metzgereien ist in Schwaben in den vergangenen Jahren gesunken. In Fremdingen dagegen wurde jetzt eine neue eröffnet.

Plus Die Familie John hat in Fremdingen im Nordries eine Metzgerei eröffnet. In Schwaben sind in den vergangenen Jahren viele Fleischereibetriebe geschlossen worden.

Von Nico Lutz

Der Betrieb John stemmt sich gegen einen Trend: Die Familie hat auf ihrem Anwesen knapp zwei Jahre lang umgebaut und nun gegenüber der ehemaligen Metzgerei in Fremdingen an der Hauptstraße eine neue eröffnet. Immer freitags und samstags können die Kunden dort fast ausschließlich selbst produzierte Fleisch- und Wurstwaren kaufen. In der Region dagegen ging die Zahl der Metzgereien zurück.

