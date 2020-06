vor 33 Min.

Fronleichnams-Prozessionen fallen aus

Pfarreiengemeinschaft Nördlingen lädt stattdessen zu Festgottesdiensten ein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens kann in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Nördlingen in diesem Jahr das Fronleichnamsfest nicht in gewohnter Weise gefeiert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft hervor.

Die Prozessionen müssten entfallen. Unter den gebotenen Abstandsregeln finden folgende Festgottesdienste statt: um 9 Uhr in St. Salvator, Nördlingen, in St. Johannes Baptist, Kleinerdlingen, und in St. Martin, Deiningen. Der Gottesdienst in Deiningen findet bei schönem Wetter im Freien statt.

Eucharistischer Segen in alle Himmelsrichtungen

Einen zusätzlichen Gottesdienst gibt es um 11 Uhr in St. Josef in Nördlingen. Zum Abschluss des Fronleichnamsfestgottesdienstes tritt der Priester jeweils vor die Kirche und spendet auf dem Kirchplatz den eucharistischen Segen in alle Himmelsrichtungen. (pm)

