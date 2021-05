Unbekannter entsorgt Reinigungsmittel in Forellenbach

Eine unbekannte Person hat den Forellenbach in Hohenaltheim verschmutzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Montag wurde in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 16 Uhr unerlaubt Reinigungsmittel in den Forellenbach in Hohenaltheim eingeleitet.

Die Verunreinigung mündete schließlich im Niederaltheimer Badeweiher. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (pm)

