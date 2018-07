00:40 Uhr

In Möttingen wird weiter kräftig investiert

Rund 3,4 Millionen Euro gibt die Gemeinde für neue Projekte aus. Nicht alle unterstützen die Planung

Von Bernd Schied

Auch im Jahr 2018 wird in Möttingen kräftig investiert. Im Haushalt sind dafür rund 3,4 Millionen Euro vorgesehen. Die größten Summen fließen in die Restfinanzierung des neuen Bürgerzentrums und dessen Umgriff (rund eine Million Euro) und in den Ausbau der Straße „Im Mitteldorf“ mit knapp 700000 Euro. Darin sind Kanal, Straßenbeleuchtung, Gehwege und der Grünbereich enthalten.

Gegen eine Stimme wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates das Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von 8,17 Millionen Euro verabschiedet. Der dazugehörige Finanzplan bis 2021 erhielt zwei Gegenstimmen.

Die beiden Gemeinderätinnen Sigrid Scharrer-Bothner und Gabriele Bissinger vermissen im Finanzrahmen für die kommenden Jahre eine soziale Komponente, sprich Kostenansätze für eventuelle Erweiterungen der gut belegten Kindertageseinrichtungen. Bürgermeister Erwin Seiler sagte, er habe dieses Thema im Auge. Darüber müsse man sich im Gemeinderat zu gegebener Zeit unterhalten. Nach Einschätzung des Landratsamtes Donau-Ries bestehe auf diesem Feld allerdings derzeit kein Handlungsbedarf.

Während die Grundsteuerhebesätze A und B unverändert blieben, müssen die Gewerbetreibenden ab diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Der entsprechende Hebesatz steigt von 310 auf 340 Prozent. Keine zusätzlichen Belastungen gibt es für die Bürger im Bereich der Abwasserentsorgung.

Um den Haushalt ausgleichen zu können, ist eine Kreditaufnahme von 847000 Euro eingeplant. Rathauschef Seiler geht allerdings davon aus, diese nicht oder nur in geringem Umfang zu benötigen. 320000 Euro hat Seiler für den Ankauf von Grundstücken vorgesehen. Diese hänge jedoch entscheidend von der Verkaufsbereitschaft der jeweiligen Eigentümer ab. Ein Auge hat Seiler dabei vor allen auf leer stehende Anwesen, zumal er als Anhänger einer Innenentwicklung gilt. Anpacken will die Gemeinde in einem ersten Schritt das neue Baugebiet „Römerweg I“ als Fortsetzung des Wohngebietes Baadfeld III. Für den Grunderwerb und die archäologischen Grabungen, die notwendig werden, sind im diesjährigen Etat 145000 Euro veranschlagt. Bebauungspläne stehen für Enkingen und Balgheim auf der Agenda.

Rund 200000 Euro will die Kommune in das Gewerbegebiet „Enkinger Wegfeld“ für den Straßen- und Kanalbau stecken. Insgesamt zeigte sich Seiler zufrieden mit dem Haushalt. Die Gemeinde zeige damit ein solides Finanzgebaren wiederum mit erheblichen Investitionen zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur. Bewusst verzichte er im Etat auf „Luftnummern“ und setze vielmehr auf Projekte, die zeitnah umgesetzt werden könnten. Die berechnete Gesamtverschuldung zum Ende des Jahres in Höhe von 2,8 Millionen Euro sei angesichts der zahlreichen Investitionen inklusive der Grundstückskäufe in jüngster Vergangenheit durchaus überschaubar.

Auf der Einnahmenseite kann die Gemeinde ebenfalls satte Beträge verbuchen. Der Anteil an der Einkommensteuer liegt bei knapp 1,5 Millionen Euro. Hinzu kommen Schlüsselzuweisungen vom Freistaat mit 420000 Euro. An Gewerbesteuer sind sogar 800000 Euro angesetzt.

Die größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Ein- und Ausgaben enthält, bestehen aus der Kreisumlage (1,2 Millionen Euro) und Personalkosten mit 1,45 Millionen Euro.

