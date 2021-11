Corona-Impfung im Landkreis Donau-Ries: Es braucht neue Ideen

Plus Bürgerinnen und Bürger sind erbost, Mitarbeiter des BRK müssen sich beschimpfen lassen: Die Impfkampagne läuft nicht rund. Das war absehbar, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Es gibt Ärger um die Booster-Impfungen im Landkreis - und eigentlich war der vorherzusehen. Schließlich wurden vor rund sechs Monaten zahlreiche Menschen zum zweiten Mal geimpft, viele bemühen sich jetzt um eine dritte Spritze. Dazu kommen noch die, die sich spät, aber glücklicherweise doch für eine Impfung entschieden haben. Diesen Ansturm kann man nur nach und nach abarbeiten, selbst, wenn Impfzentren und niedergelassene Ärzte ihr Bestes geben. Und deshalb braucht es neue Ideen.