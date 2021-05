Die Inzidenzzahl muss korrekt sein

Plus In diesen Zeiten hängt zu viel von dieser Zahl ab, meint unsere Autorin.

Es ist schlecht, dass am Donnerstag eine falsche Inzidenz für den Landkreis Donau-Ries veröffentlicht wurde. Selbstverständlich unterlaufen jedem von uns Fehler, keiner ist davor gefeit. Doch in dieser Corona-Pandemie sollten sich die Bürger darauf verlassen können, dass zumindest die Inzidenz, die das RKI für den Landkreis ausweist, auch stimmt. Es hängt einfach zu viel an dieser Zahl, nicht erst, seit die Bundesnotbremse in Kraft getreten ist.

Themen folgen