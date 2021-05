Landkreis Donau-Ries

Corona-Inzidenz geht zurück: Wann fällt die Ausgangssperre?

Plus Trotz Übertragungsfehler: Die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries liegt deutlich unter 100. Bleibt das so, dann könnte es bald Lockerungen geben, sagt Landrat Stefan Rößle.

Von Martina Bachmann

Der Trend scheint klar: Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Donau-Ries geht nach unten. Bis auf einen Ausreißer am 19. Mai, als der Wert bei 105,4 lag, blieb die Inzidenz die vergangenen Tage stets unter der 100er-Grenze. Und zwar auch die korrigierte, wie berichtet, war es zu Problemen beim Datentransfer vom Landratsamt an das Robert-Koch-Institut gekommen. Landrat Stefan Rößle hofft, dass sich die Entwicklung über das Pfingstwochenende so fortsetzt. Dann könnten die Corona-Regeln bald gelockert werden.

