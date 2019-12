vor 47 Min.

Landwirte blockieren Kreisverkehr: Ermittlungen gegen Traktorfahrer

Landwirte haben am Donnerstag den Verkehr am Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung zum Stillstand gebracht.

Landwirte stoppen am Mittwoch den Verkehr am Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung. Auch bei Möttingen und in Ehringen gibt es Verkehrsbehinderungen. Gegen sechs Traktorfahrer wird nun ermittelt.

Eine genehmigte Versammlung von Landwirten hat am Mittwochnachmittag neben der B25 bei Möttingen stattgefunden. Daran nahmen nach Angaben der Polizei mindestens 20 Landwirte mit ihren Traktoren teil. Nach der Demonstration kam es zu erheblichen Behinderungen, da die Demonstranten mit ihren Fahrzeugen in gemächlichem Tempo im Konvoi auf der B25 in Richtung Nördlingen fuhren. Teilweise kam dorthin der Verkehr vollkommen zum Erliegen.

In Nördlingen wurde der Kreisverkehr bei der Wemdinger Unterführung durch Kreiseln von Traktorfahrern erheblich behindert. Letztendlich kam der Verkehr vollkommen zum Stillstand und es gab Rückstaus in alle Richtungen. Durch die Polizei konnte die Situation wieder bereinigt werden. Gegen sechs Traktorfahrer wird jetzt der Polizei zufolge wegen dieser bewusst herbeigeführten Störung wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Wie weiter bekannt wurde, waren Traktorfahrer auch im Ehringer Kreisverkehr unterwegs und behinderten auch hier den Straßenverkehr. (pm)

