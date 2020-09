vor 47 Min.

Maihingen: Vier Verletzte nach schwerem Unfall mit Traktor

Bei einem Unfall in Maihingen hat es am Dienstag vier Verletzte gegeben.

Eine 82-Jährige fährt mit ihrem Traktor auf die Kreisstraße bei Maihingen auf, als es zum Unfall kommt. Dabei werden auch zwei Kinder verletzt.

Auf der Kreisstraße DON5 bei Maihingen hat sich am Dienstagnachmittag ein folgenschwerer Unfall ereignet. Dabei wurden laut Polizeiangaben vier Menschen, darunter zwei Kinder, leicht bis mittelschwer verletzt. Außerdem wurden zwei Fahrzeuge total beschädigt.

Wie die Nördlinger Polizei berichtet, wollte eine 82-Jährige mit ihrem Traktor samt Anhänger von einem Feldweg kommend die Kreisstraße überqueren. Dabei soll sie das vorfahrtsberechtigte Auto einer 36-Jährigen übersehen haben. Als der Traktor und das Auto zusammenstießen, konnte eine weitere Autofahrerin auf der Kreisstraße gerade noch abbremsen. Aus der Gegenrichtung und nächster Nähe musste sie den Zusammenstoß mitverfolgen.

Die zwei verletzten Mädchen kommen in die Kinderklinik in Aalen

Während die 82-jährige Frau mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Gunzenhausen geflogen werden musste, kam die 36-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Nördlingen. Ihre beiden Töchter, neun und 13 Jahre alt, kamen in die Kinderklinik nach Aalen. Dem Beamten zufolge entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. RN

