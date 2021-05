Unbekannter Täter lockert Radmuttern an einem Auto in Marktoffingen

Eine Frau bemerkt beim Autofahren, dass etwas mit einem Vorderrad nicht stimmt. Es stellt sich raus, dass die Radmuttern gelockert wurden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat an einem Auto in Marktoffingen die Radmuttern gelockert. Den Polizeiangaben zufolge machte sich der Täter im Zeitraum vom 29. April, 15 Uhr, bis 30. April, 13.45 Uhr, an dem vorderen linken Rad eines Auto einer 33-Jährigen zu schaffen.

Marktoffingen: Besitzerin bemerkte rechtzeitig das etwas nicht stimmt

Der violette Renault stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Grundschule. Die Besitzerin bemerkte während der Fahrt, dass etwas mit dem Reifen nicht stimmte und hielt sofort an. Es entstand kein Schaden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch: