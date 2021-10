Frau in Minderoffingen bei Unfall verletzt

Die 68-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Wie sich der Unfall ereignete.

Ein Unfall hat sich am Donnerstagvormittag im Ries ereignet. Eine 68-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW von Fremdingen kommend auf der B25 in Richtung Marktoffingen. Kurz vor Minderoffingen geriet sie wegen einer Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in der Folge in den Straßengraben, wie die Polizei schildert.

Sie überfuhr während der Schleuderfahrt einen Leitpfosten und ein Straßenschild. Die Frau musste vom Rettungsdienst verletzt ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3200 Euro. (pm)