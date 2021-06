Mit dem Oldtimer freien Eintritt

Aktion im Eisenbahnmuseum

Im Bayrischen Eisenbahnmuseum findet am Sonntag, 4. Juli, der Sonderöffnungstag „Oldtimer“ statt. Autofahrer und deren Mitfahrer, die nachweisen können, dass ihr Youngtimer mindestens 20 Jahre oder ihr Oldtimer mindestens 30 Jahre alt ist, haben an diesem Sonntag freien Eintritt ins Eisenbahnmuseum. Das Museum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können laut Pressemitteilung nicht nur die größte Sammlung historischer Schienenfahrzeuge in Süddeutschland, sondern auch die ständig wechselnde Oldtimerausstellung bewundern. Dazu soll es fachkundige Führungen für Erwachsene und Kinder geben. Außerdem können die Besucher die Modellbahnanlage des MEC Nördlingen an diesem Tag kostenlos besichtigen.

Es wird auf dem Museumsgelände mit „Küche to go“ für das leibliche Wohl gesorgt. Zusätzlich ist an diesem Sonntag die Dampflok 001 180-9 mit dem Seenland-Express der BayernBahn GmbH, der das Nördlinger Ries mit dem Fränkischen Seenland verbindet, unterwegs. Die Dampfzüge der BayernBahn GmbH pendeln auf der Bahnstrecke Nördlingen, Oettingen, Wassertrüdingen und Gunzenhausen nach folgendem Fahrplan: Nördlingen ab 10.20 Uhr, 15 Uhr; Oettingen ab 10.40 Uhr, 15.20 Uhr; Wassertrüdingen ab 11 Uhr; 15.40 Uhr; Gunzenhausen an 11.20 Uhr, 16 Uhr. Gunzenhausen ab 11.50 Uhr, 16.30 Uhr; Wassertrüdingen ab 12.10 Uhr, 16.50 Uhr; Oettingen ab 12.30 Uhr, 17.10 Uhr; Nördlingen an 12.50 Uhr, 17.30 Uhr.

Bei Waldbrandgefahr mit Diesellokomotive

Fahrkarten für die Pendelzüge sind am Fahrtag beim Schaffner erhältlich. Für Radfahrer, Wanderer und Urlauber werden Fahrräder, Kinderwagen, etc. kostenlos im Gepäckwagen mitgenommen. Es wird auf die aktuell geltenden Hygienevorschriften verwiesen. Sollte am Fahrtag, 4. Juli, die Waldbrandstufe 4 bis 5 durch den Deutschen Wetterdienst für die befahrenen Gebiete ausgerufen werden, wird anstelle der Dampflokomotive eine Diesellokomotive zum Einsatz kommen. Weitere Informationen zum Sonderöffnungstag „Oldtimer“ und zu den Dampfzugfahrten sind unter www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de erhältlich. (pm)