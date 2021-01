vor 50 Min.

Mönchsdeggingen: Hund beißt Jogger in die Wade

Ein Mann ist im Wald in Mönchsdeggingen Joggen gewesen. Dann wurde er laut Polizei von einem Hund angegriffen.

Ein 24-Jähriger ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Mönchsdeggingen von einem Hund gebissen worden. Der Mann joggte durch den Wald in der Nähe des „Kammerloch“. Dabei liefen mehrere kleine Hunde ohne Hundehalter herum. Einer soll den Jogger laut Polizeibericht angegriffen und in die Wade gebissen haben.

Der Mann musste ärztlich versorgt werden. Als Hundehalterin komme eventuell eine etwa 45 Jahre alte, 1,70 Meter große schlanke Frau in Betracht. Diese wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden. Hinweise zu der Hundehalterin nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

