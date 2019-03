vor 33 Min.

Mönchsdeggingen stellt Förderantrag für das Almarin

Vertreter der Verwaltung haben die entsprechenden Dokumente heute bei der Regierung von Schwaben abgegeben.

Von Anja Ringel

Es ist geschafft: Die Gemeinde Mönchsdeggingen hat heute den Förderantrag für das Almarin bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Das sagte Simon Kapfer vom Landratsamt Donau-Ries im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie berichtet, hat der Gemeinderat vor rund zwei Wochen entschieden, dass Mönchsdeggingen zwei Anträge stellen wird: Einen zur Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm und einen anderen für eine mögliche Förderung des Schwimmbads durch den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“. Durch das Programm können bis zu 90 Prozent der förderfähigen Sanierungskosten bezuschusst werden.

Der Förderantrag für das Almarin wurde an die Regierung von Schwaben überreicht

Kapfer sagte, dass Vertreter der Verwaltung die Dokumente heute Nachmittag in Augsburg an die Regierung von Schwaben überreicht haben. Dabei sei auch überprüft worden, ob alle benötigten Unterlagen vorhanden sind, was der Fall gewesen sei. Im April soll nun eine Machbarkeitsstudie weitere Informationen über den Zustand sowie konkrete Zahlen für die Sanierung und den dauerhaften Betrieb des Schwimmbades liefern.

