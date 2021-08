Polizei sucht Zeugen nach Crash zwischen Rad und Moped

Ein 24-Jähriger muss nach dem Zusammenstoß ärztlich versorgt werden.

Ein Unfall zwischen einem Radler und einem Mopedfahrer beschäftigt die Polizei Nördlingen. Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonntag, gegen 18.20 Uhr, auf der B 25 Höhe Brühlweg. Wie die Beamten berichten, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Kleinsorheim kommend in Richtung B 25. Bei dem kreuzenden Fuß- und Radweg war ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs und missachtete offenbar an dieser Stelle die Vorfahrt, so dass die Zweiradfahrer miteinander kollidierten und stürzten.

Mittelfuß gebrochen

Der Fahrer des Moped bracht sich bei dem Sturz den Mittelfuß und musste ärztlich versorgt werden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (pm)