Unfallflucht in Möttingen

In Möttingen verursacht der Fahrer eines Kleintransporters einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat am Samstag zwischen 5.45 Uhr und 6.15 Uhr eine Gartenmauer in Möttingen beschädigt. Laut Polizeiangaben fuhr dieser in der Langen Straße gegen die Gartenmauer eines Anwohners und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. (pm)

