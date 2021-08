63-Jähriger schneidet sich mit Motorsäge

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Ulm geflogen werden musste.

Ein 63 Jahre alter Mann hat sich in Nördlingen am Mittwoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit Baumschnittarbeiten beschäftigt. Dabei verkantete sich die Motorsäge und rutsche ab. Der Mann schnitt sich in seinen Unterarm - so tief, dass er mit einem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Ulm geflogen werden musste. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so die Polizei. (pm)