Am TTZ werden Wirtschaft und Technologie vernetzt

Plus Das Technologietransferzentrum soll Nördlingens Wirtschaft im digitalen Bereich unterstützen. Nach zehn Jahren ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Seit Jahrzehnten gilt der Landkreis Donau-Ries als Standort mit starken Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Lange Zeit fehlte parallel dazu eine Forschungseinrichtung oder ein Hochschulangebot, die mit innovativen Ansätzen die Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung unterstützten. Mit dem Hochschulzentrum Donau-Ries in den Räumen des Technologie-Centrums-Westbayern (TCW) in Nördlingen gibt es inzwischen seit zehn Jahren eine entsprechende Einrichtung, die aus kleinen Anfängen entstanden ist, um unter anderem die heimischen Unternehmen beim Wissenstransfer nachhaltig zu unterstützen. Getragen wird es vom Studienzentrum „Digital und Regional“ und vom Technologietransferzentrum für flexible Automation (TTZ).