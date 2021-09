Nördlingen

14.09.2021

Anbau an die Grundschule-Mitte: Hickhack kostet mindestens eine halbe Million

Jahrelang wurde über einen Anbau an die Grundschule Mitte debattiert. Die Planer fertigten zahlreiche unterschiedliche Vorschläge an. Die Stadt bekommt jetzt die Rechnung dafür präsentiert. Und die Kinder haben Werkunterricht in Containern.

Von Martina Bachmann

Langsam wird deutlich, was das Hickhack um die Grundschule Mitte die Stadt Nördlingen kosten wird. Hinter vorgehaltener Hand kursiert in Nördlingen bereits eine Summe, die in den Sand gesetzt worden sein soll - und die ist beachtlich.

